شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر من «تدابير مضادة» لخطط نشر الصواريخ الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بكين) حذرت الصين اليوم (الثلاثاء) من أنها ستتخذ تدابير مضادة لم تحددها في حال مضت الولايات المتحدة في خطط نشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وجاء التحذير الصيني بعد أيام من إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه بات بإمكان الولايات المتحدة نشر تلك الأسلحة في أعقاب انسحابها الأسبوع الماضي من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة مع روسيا. وقال فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الصينية للصحافيين: «الصين لن تبقى مكتوفةً اليدين، وستكون مضطرّة إلى اتّخاذ تدابير مضادة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ أرض متوسّطة المدى في هذه المنطقة من العالم».

حذرت الصين اليوم (الثلاثاء) من أنها ستتخذ تدابير مضادة لم تحددها في حال مضت الولايات المتحدة في خطط نشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وجاء التحذير الصيني بعد أيام من إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه بات بإمكان الولايات المتحدة نشر تلك الأسلحة في أعقاب انسحابها الأسبوع الماضي من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة مع روسيا. وقال فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الصينية للصحافيين: «الصين لن تبقى مكتوفةً اليدين، وستكون مضطرّة إلى اتّخاذ تدابير مضادة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ أرض متوسّطة المدى في هذه المنطقة من العالم».

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