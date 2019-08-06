طالبان تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في أفغانستان وتهدد بتنفيذ هجمات

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول) دعت حركة طالبان اليوم (الثلاثاء) في بيان موجّه إلى الشعب الأفغاني، إلى «مقاطعة» الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أواخر سبتمبر، وإلى تجنّب تجمعاتها «التي قد تصبح أهدافاً محتملة». وطلبت الحركة في بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، من مقاتليها مواجهة «خداع هذه المهزلة بكل قدراتهم».

دعت حركة طالبان اليوم (الثلاثاء) في بيان موجّه إلى الشعب الأفغاني، إلى «مقاطعة» الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أواخر سبتمبر، وإلى تجنّب تجمعاتها «التي قد تصبح أهدافاً محتملة». وطلبت الحركة في بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، من مقاتليها مواجهة «خداع هذه المهزلة بكل قدراتهم».

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