شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تراقب إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي لقناة فوكس نيوز اليوم (الثلاثاء)، إن هناك تفاهماً بين الرئيس دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على ألا تطلق بيونجيانج صواريخ باليستية عابرة للقارات، مضيفاً أن بلاده تراقب اختبار الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب.

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي لقناة فوكس نيوز اليوم (الثلاثاء)، إن هناك تفاهماً بين الرئيس دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على ألا تطلق بيونجيانج صواريخ باليستية عابرة للقارات، مضيفاً أن بلاده تراقب اختبار الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب.

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