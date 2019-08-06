شكرا لقرائتكم خبر عن أمر دولي بالقبض على وزير الدفاع الجزائري الأسبق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية أمراً دولياً بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله بتهمة «التآمر والمساس بالنظام العام»، بحسب ما أعلنه التلفزيون الحكومي اليوم (الثلاثاء).

أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية أمراً دولياً بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله بتهمة «التآمر والمساس بالنظام العام»، بحسب ما أعلنه التلفزيون الحكومي اليوم (الثلاثاء).

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