باكستان: سنقاتل من أجل كشمير

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جدة - خالد شويل - واس (اسلام اباد) قالت قيادة الجيش الباكستاني اليوم (الثلاثاء)، إن الجيش «يقف بحزم» إلى جانب سكان إقليم كشمير، وذلك غداة الغاء الهند الحكم الذاتي الدستوري الذي كان يتمتع به القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم، والذي تطالب باكستان بالسيادة عليه. وبحسب تغريدة للمتحدث العسكري عاصف غفور فان قائد أركان الجيش الجنرال قمر باجوا صرح بأن الجيش الباكستاني يدعم بحزم الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية. من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي بعد أن ألغت الهند وضعاً خاصاً كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير. وقال خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني اليوم :«سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى، نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

قالت قيادة الجيش الباكستاني اليوم (الثلاثاء)، إن الجيش «يقف بحزم» إلى جانب سكان إقليم كشمير، وذلك غداة الغاء الهند الحكم الذاتي الدستوري الذي كان يتمتع به القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم، والذي تطالب باكستان بالسيادة عليه. وبحسب تغريدة للمتحدث العسكري عاصف غفور فان قائد أركان الجيش الجنرال قمر باجوا صرح بأن الجيش الباكستاني يدعم بحزم الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية. من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي بعد أن ألغت الهند وضعاً خاصاً كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير. وقال خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني اليوم :«سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى، نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

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