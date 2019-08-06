شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة قلقة من تجاوزات بحق يمنيين شماليين في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (دبي) أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) عن قلقه من تعرض يمنيين تعود أصولهم إلى شمال اليمن إلى تجاوزات، إثر هجومين الأسبوع الماضي في مدينة عدن جنوب اليمن. وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني في بيان أن وحدات تابعة للقوات التي تعرف باسم «الحزام الأمني» تقف وراء هذه التجاوزات. وتتألّف هذه القوات أساسا من الانفصاليين الجنوبيين الذين يرغبون باستقلال الجنوب اليمني، وينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) عن قلقه من تعرض يمنيين تعود أصولهم إلى شمال اليمن إلى تجاوزات، إثر هجومين الأسبوع الماضي في مدينة عدن جنوب اليمن. وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني في بيان أن وحدات تابعة للقوات التي تعرف باسم «الحزام الأمني» تقف وراء هذه التجاوزات. وتتألّف هذه القوات أساسا من الانفصاليين الجنوبيين الذين يرغبون باستقلال الجنوب اليمني، وينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي.

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