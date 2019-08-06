تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩.. الهندسة من 94.02% والحاسبات 90.73% والتمريض 90.12% والفنون الجميلة عمارة 90.73% والتطبيقية 93.17%

الموجز

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحد الأدنى لكليات الهندسة توقف عند 94.02% لطلاب الهندسية بالثانوية العامة، معلنة أن الحد الأدنى لكليات الحاسبات توقف عند 90.73%، فيما توقف الحد الأدنى لكليات التمريض عند 90.12%، والحد الأدنى لكليات الفنون الجميلة عمارة 90.73% والحد الأدنى للفنون التطبيقية 93.17%.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى، الذى تعقده وزارة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء؛ لإعلان نتيحة المرحلة الثانية من التنسيق.

تنسيق المرحلة الثالثة

وأعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدورالأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، عقب الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها.

وأضافت الوزارة، أن عدد الطلاب المقرر تقدمهم للمرحلة الثالثة من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة 84872 بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2019

وتابعت الوزارة أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

تحويلات تقليل الاغتراب

وأعلنت الوزارة بدء تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى 20 أغسطس، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى، الذى تعقده وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء؛ لإعلان نتيحة المرحلة الثانية من التنسيق.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه التحويلات ستكون بنسبة 10 % من الطلاب المقبولين بالكليات المختلفة ويتم تنفيذها لإعادة لم شمل الأسرة المصرية، حيث تتم محاسبة الطالب على المكان الذى حصل منه على الثانوية العامة وليس محل ميلاده.

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أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية

وكشفت الوزارة عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة من التنسيق، وذلك فى بعض الكليات النظرية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتاوزا اختبارات القدرات فى مواعيدها، وكذلك هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة علمى فى المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، علما بأن هذه المعاهد تخضع للإشراف الكامل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية

وأعلنت الوزارة عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من التنسيق، وذلك فى كليات التربية النوعية والرياضية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات فى مواعيدها.

وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق اليوم، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة أدبى فى المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، علما بأن هذه المعاهد تخضع للإشراف الكامل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وقالت وزارة التعليم العالى، إن عدد الطلاب الذين استنفذورا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثانية 2019، بلغ 1872 طالبا وطالبة؛ لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلاب مسموح لهم التقدم مع تنسيق المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩

وأكدت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأعمال تنسيق المرحلة الثانية 2019، بلغ 226002 طالبا وطالبة. فيما تخلف عن التقديم لهذه المرحلة 3367 طالبا.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى.

واستمرت حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالبا وطالبة، بواقع 175673 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية.