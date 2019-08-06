وزير الخارجية الإسرائيلية: زرت الإمارات لتحقيق تطبيع علني

لفت وزير ​الخارجية الإسرائيلية​، ​يسرائيل كاتس​ إلى "أنه زار في الشهور الأخيرة ​أبو ظبي​، وشارك بمؤتمر للأمم المتحدة، وأن هدفه الارتقاء بالعلاقات مع دول ​الخليج​، وتحقيق تطبيع علني"، مشيراً إلى "أنه يسعى لتطبيع معلن مع ​دول الخليج​، يشمل توقيع اتفاقيات علنية وأن العلاقات مع دول الخليج قد تطورت".

وأكد "أنه اجتمع خلال الزيارة مع مسؤول كبير في ​الإمارات​، وتوصل معه إلى تفاهمات جدية، كما بحث معه مسألة تعزيز العلاقات بين الجانبين"، مبينا "انه ناقش أيضا فكرته حول بناء سكة حديد من الخليج لميناء حيفا من أجل نقل البضائع من ​أوروبا​ إلى دول الخليج برا".

وأوضح أن "مسعاه في التطبيع يحظى بدعم مطلق من رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​، ​بنيامين نتانياهو​"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد صراع بين إسرائيل وبين دول الخليج، ولا يوجد لنا حدود معهم، هناك فقط ​القضية الفلسطينية​".