مستشار في البيت الأبيض: ترامب لا يزال يتطلع لإبرام صفقة مع الصين

لفت كبير مستشاري ​البيت الأبيض​، ​لاري كودلو​ إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أبقى الأبواب مفتوحة لإدخال تغييرات على الرسوم ​الجديدة​ التي يعتزم فرضها على سلع صينية في حال سارت المحادثات بشكل جيد مع ​الصين​"، مشيراً إلى أن "إدارة ترامب ما زالت تعتزم استضافة الوفد الصيني في أيلول المقبل لمواصلة المباحثات".

وأشار إلى أن "ترامب يود عقد صفقة مع الصين ويجب أن تكون صحيحة"، مشدداً على أن "​واشنطن​ لا تدرس حاليا أي خطوات للرد على قيام الصين بخفض قيمة اليوان لدعم صادراتها".