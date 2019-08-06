خارجية فنزويلا: نندد بقرارات ترامب التعسفية التي تعكس إرهابا اقتصاديا بحق شعبنا

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، أنّ "​كراكاس​ تندّد أمام ​المجتمع الدولي​ باعتداء جديد وخطير من جانب إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عبر قرارات تعسفيّة تعكس إرهابًا اقتصاديًّا بحقّ الشعب الفنزويلي".

وكان قد أفاد "​البيت الأبيض​" بأنّ "ترامب أمر بتجميدٍ كاملٍ لأصول الحكومة الفنزويلية برئاسة ​نيكولاس مادورو​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​"، موضحًأ أنّ "الممتلكات لا يُمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها".

وأكّد ترامب في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس النواب الأميركية ​نانسي بيلوسي​، أنّ "من الضروري تجميد كلّ أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار اغتصاب السُلطة من جانب نظام مادورو غير الشرعي".