خارجية فنزويلا: نندد بقرارات ترامب التعسفية التي تعكس إرهابا اقتصاديا بحق شعبنا

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، أنّ "كراكاس تندّد أمام المجتمع الدولي باعتداء جديد وخطير من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر قرارات تعسفيّة تعكس إرهابًا اقتصاديًّا بحقّ الشعب الفنزويلي".
وكان قد أفاد "البيت الأبيض" بأنّ "ترامب أمر بتجميدٍ كاملٍ لأصول الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة الأميركية"، موضحًأ أنّ "الممتلكات لا يُمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها".
وأكّد ترامب في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس النواب الأميركية نانسي بيلوسي، أنّ "من الضروري تجميد كلّ أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار اغتصاب السُلطة من جانب نظام مادورو غير الشرعي".
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