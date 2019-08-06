حركة النجباء: أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط خلال أسابيع

حذر المتحدث باسم حركة "النجباء" العراقية التابعة للحشد الشعبي نصر الشمري ​الحكومة العراقية​ من العمل ضد ​إيران​، مؤكداً بأن تلك الخطوة ستسقط الحكومة في غضون أسابيع.

وأكد الشمري خلال لقائه مع عضو ​مجلس الأمن القومي الإيراني​ سعيد جليلي في ​طهران​، أن "أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط في غضون أسابيع".

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، اعتبر الشمري إن "إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة من قبل إيران وإيقاف ناقلة ​النفط​ البريطانية، كل ذلك يؤكد أن الجمهورية الإسلامية مرغت أنفس الغطرسة الدولية بالتراب".

ولفت الى ان "​الولايات المتحدة​ تعتبر قوات ​الحشد الشعبي​ تابعة ل​ولاية الفقيه​ بهدف تشويه صورة الحشد الشعبي، وفي رأينا، هذا شرف لنا".