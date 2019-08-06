حركة النجباء: أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط خلال أسابيع

حذر المتحدث باسم حركة "النجباء" العراقية التابعة للحشد الشعبي نصر الشمري الحكومة العراقية من العمل ضد إيران، مؤكداً بأن تلك الخطوة ستسقط الحكومة في غضون أسابيع.
وأكد الشمري خلال لقائه مع عضو مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في طهران، أن "أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط في غضون أسابيع".
وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، اعتبر الشمري إن "إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة من قبل إيران وإيقاف ناقلة النفط البريطانية، كل ذلك يؤكد أن الجمهورية الإسلامية مرغت أنفس الغطرسة الدولية بالتراب".
ولفت الى ان "الولايات المتحدة تعتبر قوات الحشد الشعبي تابعة لولاية الفقيه بهدف تشويه صورة الحشد الشعبي، وفي رأينا، هذا شرف لنا".
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