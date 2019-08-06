"حسم" تنفي علاقتها بالتفجير الإرهابي عند معهد الأورام بمصر

نفت حركة "حسم" المصرية علاقتها بالتفجير الإرهابي الذي وقع في معهد الأورام في ​القاهرة​، وأدى إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين"، مشيرةً إلى "انها تعزي ذوي الضحايا والمصريين جميعا بهذا المصاب الكبير، لننفي أي صلة للحركة بهذا الحادث المؤلم ونؤكد على نهج الحركة الثابت في صيانة دماء المصريين والتشديد على عصمتها".

وقد رجحت ​الأجهزة الأمنية المصرية​ وفقا للتحريات الأولية وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء تجهيز تلك السيارة استعدادا لتنفيذ العملية الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

ووصف الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ الحادث الذي وقع قرب معهد الأورام في القاهرة بـ"الحادث الإرهابي الجبان".