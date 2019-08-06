ترامب: الاقتصاد الأميركي قوي والأموال تتدفق إلينا من الصين وغيرها

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "​اقتصاد​ ​أميركا​ في وضع قوي جدا"، مشيراً إلى أن "كميات طائلة من الأموال تغادر ​الصين​ وأجزاء أخرى من ​العالم​، لم يحددها، تتدفق إلى ​الولايات المتحدة​، بفضل عوامل الأمان والعائد الاستثماري وأسعار الفائدة".

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