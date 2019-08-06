حمدان لجعجع: لو كنت رئيسا على الاكيد الاكيد الاكيد لن تكون رئيسا للجمهورية

أكد أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين – ​المرابطون​" ​العميد مصطفى حمدان​ أن "​سمير جعجع​ كان رئيساً لكانتونه من ​كفرشيما​ إلى ​البربارة​، وحصد أرواح من كان معه ومن خاصمه ،وشكل تضامناً اجتماعياً كان مثالاً للسرقة والنهب وفرض الخوات على المواطنين، وسجله العدلي حافل بمآثره الإجرامية".

وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح حمدان متوجها الى جعجع أنه " لو كنت رئيساً على الاكيد الاكيد الاكيد لن تكون رئيساً للجمهورية اللبنانية، فأمثالك أعداء المجتمع الانساني يكون رئيساً فقط في زنزانته التي ما زالت تنتظر عودته، وإن غداً لناظره قريب".