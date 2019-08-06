الحريري ابرق الى مدفيديف مهنئا بذكرى 75 عاما على تبادل العلاقات مع روسيا

وجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية روسيا الاتحادية ديمتري مدفيديف، لمناسبة ذكرى مرور خمسة وسبعين عاما على تبادل العلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية روسيا الاتحادية، مذكرا بـ"الصفحات البيضاء التي سادت هذه العلاقات".
ونوه بـ"وقوف روسيا المستمر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته ووحدة أراضيه في الأوقات الصعبة، لاسيما أبان الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها وخصوصا في صيف العام 2006، وإسهامها في وقف هذا العدوان والمساعدة على صدور القرار 1701"، مشيداً بـ"دعم روسيا للجيش اللبناني في تصديه للإرهاب والانتصار عليه ومساعدتها لصياغة مبادرة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم"، آملا أن "يتم تفعيل هذه المبادرة في وقت قريب لتتكلل بالنجاح".
من جهة ثانية، تلقى الرئيس الحريري برقية تهنئة من رئيس الحكومة الروسية بهذه المناسبة.
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