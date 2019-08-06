الجميل ناشد المعنيين توفير المستحقات للمستشفيات الخاصة بأسرع وقت ممكن

التقى رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، وفدًا من نقابة أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ضمّ النقيب ​سليمان هارون​ وأعضاء مجلس النقابة، أطّلعه على المصاعب الّتي تواجهها مؤسساتهم في ظلّ تمنّع الدولة عن دفع مستحقّاتهم منذ عام 2012، الّتي تُقدّر بما يقارب المليار دولار.

وأبلغوه مخاوفهم من اضطرارهم إلى وقف الخدمات الطبيّة في حال عدم توفير المستحقّات في أسرع وقت ممكن، وذلك أنّ بعضًا منهم أقفل أبوابه وأوقف خدماته الطبيّة والاستشفائيّة.

وعبّر الجميل عن دعمه لمطالبهم المحقّة، مناشدًا المعنيّين "توفير هذه المستحقّات بأسرع وقت ممكن، بالنظر إلى الإنعكاسات الخطيرة لما يمكن أن يحصل على صحّة الناس وعلى إمكانيّة توفير الخدمات للمرضى منهم". ولفت إلى أنّ "أخطر ما في هذه القضيّة أنّها تلامس قضايا إنسانيّة وصحيّة لا يمكن تأجيلها، لا بل يجب إعطاؤها أولويّة على باقي النفقات المترتّبة على الدولة وخزينتها".