عبيد: لإنهاء ملف قبرشمون بطريقة عادلة وعاقلة حتى لا تفتح قبور أخرى

دعا النائب جان عبيد في تصريح له الى "إنهاء ملف ​قبرشمون​ بطريقة عادلة وعاقلة وملائمة حتى لا تفتح عبره قبور أخرى"، مشيرا الى ان "صداقتي معروفة برئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي والنائب السابق سليمان فرنجية والنائب فيصل كرامي، وموقفي المتلاقي والمتوافق معهم لا يحتاج إلى تكرار".

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