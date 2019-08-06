قوى الأمن عممت صورة إمرأة فُقدت في منطقة المرج- زحلة

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة:ناهد مراد تركي (مواليد عام 1994، سورية) التي فُقِدت بتاريخ 8/7/2019 في محلة المرج- زحلة ولم تَعُد حتى تاريخه، داعية المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ على الرقمين 08/807063، 08/807064 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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