شهيب تفقد القسم الجديد لقبول طلبات المصادقات والمعادلات للتعليم العالي بالوزارة

تفقّد وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، يرافقه المدير العام للتعليم العالي ​فادي يرق​، بدء العمل بالشباك المخصّص لقبول طلبات المصادقات والمعادلات للتعليم العالي، الّذي تمّت إقامته في أحد جوانب المدخل الرئيسي ل​وزارة التربية والتعليم العالي​.

وعاين شهيب كيفيّة استقبال المواطنين وأصحاب الطلبات والقسم المُخصّص للانتظار، واستمع من أمينة سر المصادقات ديالا حنا إلى شرح عن تفاصيل المعاملات وأنواعها.

وأعرب شهيب عن ارتياحه لـ"حسن سير العمليّة الّتي توفّر الظروف الملائمة والتعاطي بكلّ احترام مع أصحاب الطلبات، ما يحفظ كرامة المواطن والموظف ويجعل الإدارة في خدمة الناس وبطريقة أكثر سرعة وفاعليّة".

من جهته، لفت يرق إلى أنّ "هذا القسم سوف يتمّ تجهيزه بنظام الترقيم والعرض على الشاشات، من أجل تسهيل عمليّة تسليم الوثائق وتسلّمها موقّعة من الموظّف المسؤول".