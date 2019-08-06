أعلنت شركة شركة طيران ​الشرق الأوسط​ - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، عن تعديل مواعيد بعض رحلاتها ليوم الأربعاء الواقع فيه 7 آب 2019 بهدف تسهيل نقل الحجاج الى بيت الله الحرام ضمن المهل المحددة. وجاء في البيان: "مواعيد إقلاع الرحلات التي تم تأخيرها: الوجهة التوقيت السابق التوقيت المعدل الجديد من ​بيروت​ إلى دبي ME430 21:00 00:30 (فجر نهار الخميس) من بيروت إلى ​اسطنبول​ ME269 20:55 00:35 (فجر نهار الخميس) مواعيد إقلاع الرحلات التي تم تقديمها: الوجهة التوقيت السابق التوقيت المعدل الجديد من بيروت إلى جدة ME368 17:45 16:40 من بيروت إلى ​الرياض​ ME422 17:50 16:15 Advertisements من بيروت إلى ​أثينا​ ME253 18:30 17:35 مواعيد إقلاع الرحلات من المحطات الخارجية 8/8/2019: الوجهة التوقيت السابق التوقيت المعدل الجديد من دبي إلى بيروت 02:15 05:45 من اسطنبول إلى بيروت 23:59 03:30 من جدة إلى بيروت 21:15 20:10 من رياض إلى بيروت 21:10 19:35 من أثينا إلى بيروت 21:25 20:30 تتقدم شركة ​طيران الشرق الأوسط​ من مسافريها الكرام بالإعتذار وتشكر تفهمهم كما تتمنى حجا مبرورا وسعيا مشكورا لحجاج بيت الله الحرام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة طيران الشرق الأوسط عدلت مواعيد بعض الرحلات ليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.