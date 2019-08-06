بزي اتصل بحايك لمعالجة انقطاع التيار في الجنوب

تلقى النائب علي بزي اليوم، عدة شكاوى من المواطنين في الجنوب بشأن انقطاع التغذية في التيار الكهربائي بشكل قاس، فأجرى بزي اتصالا بمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك طالبا "ضرورة معالجة هذا الأمر أسوة ببقية المناطق اللبنانية"، وقد وعد حايك "بعودة التغذية خلال الساعات القادمة نتيجة توفر الاعتمادات اللازمة".
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