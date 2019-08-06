بزي اتصل بحايك لمعالجة انقطاع التيار في الجنوب

تلقى النائب ​علي بزي​ اليوم، عدة شكاوى من المواطنين في الجنوب بشأن انقطاع التغذية في ​التيار الكهربائي​ بشكل قاس، فأجرى بزي اتصالا بمدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال حايك​ طالبا "ضرورة معالجة هذا الأمر أسوة ببقية المناطق اللبنانية"، وقد وعد حايك "بعودة التغذية خلال الساعات القادمة نتيجة توفر الاعتمادات اللازمة".

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