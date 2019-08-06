دخان يجبر طائرة بريطانية على الهبوط اضطراريا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press هبوط اضطراري

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، للهبوط نتيجة امتلاء مقصورتها بالدخان، خلال اتجاهها من لندن إلى مدينة فالنسيا الإسبانية الإثنين الماضي، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقبل دقائق من هبوط الرحلة BA 422 في مطار فالنسيا، وقع الحادث الذي أجبر الركاب على استخدام المعدات الخاصة بالحالات الطارئة للخروج من الطائرة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت كيف امتلأت المقصورة بالدخان، فضلا عن مقاطع تبرز الركاب وهم يخرجون من الطائرة، الذين غردوا عبر "تويتر" بعد الهبوط الاضطراري.

وغرّد أحد الركاب على "تويتر": "تجربة مرعبة على متن الرحلة إلى فالنسيا، شعرت وكأنه فيلم رعب، لحسن الحظ الجميع بأمان ولم تقع إصابات، الطائرة امتلأت بالدخان وكان لا بد من إجراء عملية الإجلاء الطارئ".

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