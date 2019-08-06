دخان يجبر طائرة بريطانية على الهبوط اضطراريا

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اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، للهبوط نتيجة امتلاء مقصورتها بالدخان، خلال اتجاهها من لندن إلى مدينة فالنسيا الإسبانية الإثنين الماضي، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وقبل دقائق من هبوط الرحلة BA 422 في مطار فالنسيا، وقع الحادث الذي أجبر الركاب على استخدام المعدات الخاصة بالحالات الطارئة للخروج من الطائرة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت كيف امتلأت المقصورة بالدخان، فضلا عن مقاطع تبرز الركاب وهم يخرجون من الطائرة، الذين غردوا عبر "تويتر" بعد الهبوط الاضطراري.
وغرّد أحد الركاب على "تويتر": "تجربة مرعبة على متن الرحلة إلى فالنسيا، شعرت وكأنه فيلم رعب، لحسن الحظ الجميع بأمان ولم تقع إصابات، الطائرة امتلأت بالدخان وكان لا بد من إجراء عملية الإجلاء الطارئ".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.