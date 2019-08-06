خلال 24 ساعة.. أسماك القرش تهاجم 3 أشخاص في أحد الشواطئ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

فيما يبدو أن البعض لا يمكنه أن يعيش بدون مغامرة، فرغم سمعة شاطئ "نيو سميرنا" في مقاطعة فولوشيا بولاية فلوريدا، بأنه عاصمة أسماك القرش، إلا أنه يحظى باهتمام كبير من قبل راكبي الأمواج والمتزلجين.

ويبدو أن الشاطئ قد أثبت سوء سمعته، حيث تعرض 3 أشخاص لهجمات من أسماك القرش خلال أقل من 24 ساعة فقط، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز" عن موقع سلامة شواطئ مقاطعة فولوشيا.

وكانت الإصابة الأولى لراكبة الأمواج إميلي كومفورت 20 عاما، وتعرضت للعض في يدها اليسري ومعصمها، وتم نقلها إلى مركز هاليفكس الطبي، بإصابات ليست مهددة للحياة.

وجاءت الإصابة الثانية بعدها بنصف ساعة تقريبًا، وكان أيضا لراكب الأمواج رايلي بتروفيتش 21 عاما، تعرض للعض في قدمه اليمنى، ورفض الذهاب إلى المستشفى، وفقا لشبكة CNN.

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أما الإصابة الثالثة فجاءت بعد أٌقل من 23 ساعة، وكانت لبيتر بوريو الذي يبلغ من العمر 51، كان يسبح في منطقة المياه العميقة، عندما واجهة قرش، وتعرض للعض بالقدم اليمني، وقال للصحفيين إن القرش يبلغ طوله 4 أقدام، وقد قام بركله بساقه اليسرى.

وقال غافلين نايلور مدير برنامج فلوريدا لأبحاث القرش في متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، إن الشاطئ مكان لتجمع الأسماك، لذلك تتبعها أسماك القرش، موضحًا أن الأخرين قد يرون أن الأمر مخيف لكنها أفضل مكان لاستراحات ركوب الأمواج في هذا الجزء من الشاطئ.

وأضاف أن من يرغب في السباحة في هذا الجزء من الشاطئ، فأنه يعلم أن فرصة مواجهته لأسماك القرش على بعد 3 أمتار فقط كبيرة جدًا.

وأكد أن جميع المتزلجين يعرفون، حتى أنهم يبلغون عن رؤيتها بشكل روتيني، موضحًا أن الأمر قد يبدو مخيف لمن لا يعرفون الشاطئ، لكنه معروف جيدًا للعلماء وراكبي الأمواج.