النيابة تخلي سبيل ربة منزل متهمة بتعذيب ابنة زوجها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أخلت نيابة طوخ، بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، سبيل ربة منزل متهمة بتعذيب "ريهام. ع" طفلة زوجها، بعدما توصلت التحقيقات إلى أن الواقعة لا تعدو كونها سقوط من أعلى السلالم أثناء اللهو مع أشقائها بالمنزل.

وكانت النيابة العامة قررت حجز الزوجة، على ذمة التحقيقات لاتهامها من والد الطفلة وزوجها، بتعذيب الطفلة، وهو ما تبين عدم صحته.

وكان اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مستشفي بنها الجامعي، بوصول الطفلة "ريهام"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بالأضلاع وضعف عام، وبالكشف عليها تبين أنها تعاني من سجحات مختلفة وكدمات وتورم في الجسم.

Advertisements

وأوضحت التحريات الأولية، أن الطفلة تعيش مع والدها واثنين أشقاء آخرين وزوجة أبيها، واتهم أقارب الطفلة زوجة الأب بالتورط في تعذيب الطفلة بمعرفة والدها لدى إقامتها معهمـ بعد تنازل والدتها عن حضانتها لأبيها.

من جانبها، نفت زوجة الأب الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في التحقيقات الأولية إن الطفلة سقطت على السلالم بمنزلها في قها بالقليوبية، وجرى التحفظ على الأب وزوجته بمعرفة الشرطة، لبيان ملابسات الواقعة.

وجرى التحفظ على الأب وزوجته، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي، لمناظرة الطفلة وإعداد تقرير بالحالة، وحبس زوجة الأب، وقررت اليوم إخلاء سبيلها بعد ثبوت سقوط الطفلة من على السلم أثناء اللهو.