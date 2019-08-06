"الوزراء": 72.2 مليار جنيه أعلى معدل تحويل لقناة السويس خلال 2018 / 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس حققت خلال العام(2018/ 2019) أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها بقيمة 72.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 19.3 % مقارنة بالعام السابق عليه في حين بلغ إجمالي إيرادات القناة في العام ذاته 104.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 5.3%.

وأوضح المركز في الانفوجراف، الذي نشره اليوم على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي وذلك تزامنا مع مرور أربعة أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة، أن إجمالي ما حولته القناة للخزانة العامة للدولة خلال عام (2017 / 2018 ) بلغ 60,5 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي الإيرادات للعام ذاته نحو 99 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي ما حولته القناة للخزانة العامة خلال عام (2016 / 2017) نحو 52,9 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي الإيرادات للعام ذاته نحو 73 مليار جنيه فيما بلغ إجمالي ما حولته خلال عام (2015 / 2016 ) حوالي 35.1 مليار جنيه وإجمالي الإيرادات 41 مليار جنيه.

وبالنسبة لإيرادات قناة السويس بالدولار خلال العام 2018 / 2019 فقد بلغت نحو 9ر5 مليار دولار مقابل 6ر5 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة بمعدل نمو 5,4% فيما بلغت 5 مليارات دولار خلال العام (2016 / 2017) و5,1 مليار دولار خلال العام (2015 / 2016 ).

وبين المركز أن قناة السويس شهدت يوم 2 أغسطس عبور أكبر عدد سفن في تاريخها (81 سفينة) بحمولة بلغت 6.1 مليون طن ، في حين شهد يوم 26 أبريل 2019 مرور أكبر سفينة ركاب في العالم «SPECTRUM OF THE SEAS» بحمولة 170 ألف طن وعلى متنها 5400 فرد.

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وشهد يوم 14 يونيو 2017 عبور أكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة 216.7 ألف طن وعلى متنها 21.4 ألف حاوية في أولى رحلاتها البحرية فيما شهد يوم 18 ديسمبر 2016 مرور واحدة من أكبر خمس ناقلات في العالم "Armada Kraken"، بأعلى رسوم تسددها ناقلة تمر بالقناة بلغت 4.5 مليون دولار.

وفيما يتعلق بإجمالي الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس من البترول والغاز الطبيعي..أوضح المركز الإعلامي أن إجمالي الحمولة بلغت عام 2018 نحو 285 مليون طن مقابل 248 مليون طن عام 2017 ، و235 مليون طن عام 2016، و251 مليون طن عام 2015، و230 مليون طن عام 2014، و215 مليون طن عام 2013، و229 مليون طن عام 2012، و237 مليون طن عام 2011.

وبشأن عدد السفن العابرة للقناة وإجمالي الحمولات الصافية بها..فقد رصد الأنفوجراف أن إجمالي عدد السفن التي عبرت القناة خلال عام 2018-2019 بلغت 18,5 ألف سفينة بحمولة 1174 مليون طن مقابل 17,9 ألف سفينة خلال عام 2017 -2018، بحمولة 1093 مليون طن، و17 ألف سفينة عام 2016-2017 بحمولة 995 مليون طن, وأخيراً شهد عام 2015-2016 عبور 17,3 ألف سفينة بحمولة 987 مليون طن.

ورصد الأنفوجراف إشادة وكالة معلومات الطاقة الأمريكية بقناة السويس، مؤكدة أنها تعد أهم ممر استراتيجي لتجارة النفط والغاز، مشيرة إلى أن أكثر من نصف إجمالي النفط المنتج عالمياً تم إرساله عبر القناة شمالًا إلى وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية عام 2018 بجانب تحقيق زيادة بأكثر من الضعف في شحنات النفط الخام المتجهة جنوباً عبر القناة إلى أسواق آسيوية مثل سنغافورة والصين والهند خلال عامي 2017 و2018.

وعن المميزات التي تنفرد بها قناة السويس، أشار المركز إلى أن أنها تعد أسرع الطرق للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي فضلاً عن كونها أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي كما أنها مزودة بنظام إدارة حركة السفن (VTMS) لمتابعة حركة السفن والتدخل في أوقات الطوارئ إضافة إلى أن نسبة الحوادث فيها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى بجانب أنها مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن.