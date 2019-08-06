تركيا تعلن تحييد 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء تحييد سبعة مسلحين من منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول، في بيان، إن مقاتلات حربية شنت غارات استهدفت أوكارا للمنظمة بمنطقة "غارا".

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وكانت القوات التركية أطلقت في مايو الماضي "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي تقول إنه يهددها.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.