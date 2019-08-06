النقل: توقيع عقود توريد وصيانة 6 قطارات مكيفة و2 جرار للخط الثاني للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أسامه عبدالكريم:

وقعت وزارة النقل، عقود توريد وصيانة عدد 6 قطارات مترو أنفاق جديدة مكيفة وعدد 2 جرار للخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بخطوط مترو الأنفاق.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، وقع العقد من الجانب المصري الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن الجانب الكوري "يوتشول أوو" نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي روتم الكورية ومن الجانب الفرنسي "برتراند آليه" رئيس مجلس إدارة شركة سوكوفير الفرنسية.

وأعلنت الوزارة في بيانها اليوم، أنه تم إعداد خطة متكاملة لتطوير الخطين الأول والثاني بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه مساهمة من الدولة في إحلال وتجديد الخطين الأول والثاني للمحافظة على سلامتهم وصيانتهم لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري بحيث تشمل هذه الخطة تحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما، حيث سيتم شراء عدد 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطار لصالح الخط الأول للمترو (المرج - حلوان) بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو، بالإضافة إلى الـ 6 قطارات الجديدة والجرارين التي يتم التعاقد بشأنهم اليوم للخط الثاني.

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وأوضحت وزارة النقل، أن شركة هيونداي روتيم الكورية ستقوم بتصنيع وتوريد القطارات الـ 6 بتكلفة حوالي 131 مليون دولار، بالإضافة إلى عقد صيانة للقطارات وتوريد قطع الغيار اللازمة لها لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان شاملة عمرة جسيمة بقيمة حوالى 63 مليون جنيه بحيث تستغرق مدة التوريد 27 شهر، بالإضافة إلى سنتين فترة ضمان للأعمال وسيتم توريد أول قطار بعد 24 شهرا من دخول العقد حيز التنفيذ، كما ستقوم شركة سوكوفير الفرنسية بتوريد عدد (2) جرار بتكلفة حوالي 3.7 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان شاملة عمرة جسيمة بتكلفة حوالي 927 ألف يورو وأن مدة التوريد ستستغرق 17 شهر، بجانب 24 شهر فترة ضمان الأعمال.

وأضافت الوزارة، أن الهيئة القومية للأنفاق وقعت إتفاقية تعاون استثماري ميسر مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير 100 مليون يورو لتمويل شراء القطارات الستة المكيفة للخط الثاني للمترو لتدعيم أسطول القطارات العاملة بالخط ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط 10 قطارات من إجمالي 45 قطار.

جدير بالذكر، أنه سبق التعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتوريد عدد 20 قطارا للخط الأول دخلت كلها الخدمة وتم تصنيعها بمشاركة مصنع الشركة العربية لمهمات السكك الحديدية (سيماف) لتشجيع الصناعات الوطنية كما تصنع الشركة حاليًا 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة إجمالية حوالى 6.9 مليار جنيه وسيتم توريد أول دفعة من القطارات في يونيو 2020.

وينقل الخط الثانى للمترو حوالي 1.76 مليون راكباً يومياً وأن هذه القطارات تهدف الى توفير الراحة لمستخدمى المترو واستيعاب الزيادة المطردة والغير متوقعة فى أعداد ركاب الخط الثاني بالإضافة الى تحديث أسطول القطارات العاملة على الخط خاصة أنه يتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة العتبة والذي تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية منه إضافة للجزء الأول من المرحلة الرابعة وسيتم افتتاح باقي المرحلة على أجزاء حتى أبريل 2020 لتخفيف حدة الازدحام السطحي وحل مشاكل النقل والمرور.