ممثل "الخارجية": القاهرة ترحب بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المياه السفير ياسر سرور، إن مقترح رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بإنشاء تجمع للبرلمانيين بدول حوض النيل، فكرة مهمة تصب في مصلحة التعاون المشترك بين دول القارة السمراء.

وأضاف -في اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض النزاعات بالبرلمان الإفريقي، المنعقد اليوم الثلاثاء في مقر مجلس النواب بالقاهرة- أن إنشاء ذلك التجمع "من شأنه تفعيل فرص الحوار بين بلدان القارة على المستويين الحكومي والخاص".

وأشار سرور إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين الأشقاء الأفارقة، موضحًا أن الأمر يتطلب إجراء بعض التعديلات التشريعية التي من شأنها تحقيق الإدارة المستدامة للمياه على الصعيد المحلي، وزيادة الوعي بشأن أهمية المياه والحد من ندرتها.

وقال إن ندرة المياه في القارة السمراء يحتاج إلى "توافق وتعزيز التعاون في المجال التشريعي، إلى جانب ضرورة وضع العلاقة بين الأمن المائي والأمن الغذائي في الاعتبار، فضلا عن التفكير في الأولويات فيما يخص استخدام المياه للغذاء أو لإنتاج الطاقة".

وزاد أنه من اللازم لإدارة الخلاف في الرؤى أن يكون هناك حوار يؤدي بنا إلى تكوين رؤية مشتركة، تقوم على أساس أن الجميع شركاء في شريان واحد للحياة وهو نهر النيل.

وأشار إلى دخول اتفاقية التجارة القارية حيز النفاذ، داعيًا إلى الاستفادة منها لتحقيق الرفاهية لشعوب القارة.

ورأى الدبلوماسي المصري أن تفعيل التعاون البرلماني، وسن تشريعات جديدة لتنظيم إدارة عملية الاستفادة من المياه، أمور تعزز العمل الأفريقي المشترك.

وشدد سرور على أهمية التعاون الإفريقي في مجالات الاستثمار الزراعي، قائلًا إن للقطاع خاص دور مهم في ذلك الملف، ضاربا المثل بإنشاء مجزر بأوغندا، وغير ذلك من الأنشطة التي تعزز التعاون المشترك بين أشقاء القارة.

كما تطرق السفير سرور إلى ملف بناء السدود، وقال إن النقطة الأساسية لا تدور حول بناءها من عدمه، وإنما ترتبط بأهمية التنسيق وتبادل الدراسات بشأنها، لأنها تخص موردا مشتركا لبعض الدول، وهو ما يستدعي وضع رؤية لكيفية استخدامه والتعاون سويا على تخفيض تأثيرات هذه السدود إلى أقل حد ممكن لتحقيق مصلحة الجميع وأقصى استفادة ممكنة للتعاون المشترك.

وأشار إلى مفوضية نهر السنغال، كمثال على وجود إمكانية لنظام واضح وصريح لبناء السدود.

وتابع سرور: من المهم أن تكون المشروعات المقامة تتمتع بالشفافية وتكفل تحقيق الفائدة للجميع دون أن ينتج عنها أي أضرار لأي طرف.

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وعلى صعيد التعاون المشترك، قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المياه إن وزارة الموارد المائية والري المصرية على تعاون وثيق مع نظيراتها من الوزارات والجهات في إفريقيا وخاصة دول الحوض.

وأضاف -في الاجتماع نفسه- أن ذلك التعاون يشمل تقديم الخبرات المصرية والمساعدة في حفر الآبار، موضحا: "لدينا الكثير من التجارب الناجحة في كينيا وأوغندا وتنزانيا".

وتابع سرور: "القاهرة ترحب بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة في المجالات المختلفة، ونقل التكنولوجيا المصرية في مجالات المياه والزراعة للدول الإفريقي، وهذا ما نؤمن به حقا، والمسألة ليست نقل الخبرات المصرية فقط إلى الدول الإفريقية، فالقاهرة أيضا تستفيد من خبرات الأشقاء".

وتحدث سرور مرة ثانية عن ملف السدود، فكرر بأن المسألة لا تتعلق بالبناء، وإنما في الشفافية والتنسيق المشترك وتبادل الدراسات التي توضح آثار البناء، وكيفية التعامل معا.

وأوضح: "إذا كان الأمر يتعلق بتطوير الطاقة فهناك طرق أخرى قد تكون أفضل من السدود، وتحقق نفس الغرض والتنمية المستهدفة لذلك لابد من النظر إلي قضية بناء السدود في إطار متكامل".

كما أكد المسؤول بوزارة الخارجية ضرورة إدارة الاستدامة للمياه على المستوى المحلي، من خلال وضع آليات لترشيد الاستهلاك.

وتساءل أحد أعضاء البرلمان الإفريقي حول ما يتردد عن كون الحروب القادمة ستكون على "المياه الزرقاء"، فأجاب سرور: "هناك أدبيات كثيرة تتحدث عن حروب المياه، لكن دعونا نتفاءل ونثق بأنه بالإمكان تحقيق الكثير من خلال التعاون المشترك".

في سياق آخر، كانت اللجنة قد استمعت في اجتماعها، أمس الاثنين، إلى تقرير من مسؤول العلاقات الدولية في البرنامج الأوروبي في إفريقيا ماريان فان ديزين بشأن المهاجرين واللاجئين في إفريقيا.

وانتقدت ديزين مراكز الاحتجاز للمهاجرين واللاجئين غير التابعة للأمم المتحدة، ووصفت مراكز الاحتجاز غير الرسمية بأنها "مراكز استعباد" والتي تنشأ بتعاون "خاطئ" ما بين دول غربية ودول إفريقية "غير مستقرة" مثل: ليبيا، وخاصة بعد إعادة اللاجئين والمهاجرين وعدم قبولهم في دول أوروبية.

وأشارت إلى أن مسارات المهاجرين واللاجئين ولاسيما من إريتريا تولت وجهتها إلى ليبيا، محذرة من المخاطر التي يتعرض لها الأفارقة من قبل عصابات الاتجار بالبشر، وعمليات الابتزاز، وطلب الفدية، بل وتعريض حياة المهاجرين للخطر.

وأضافت أن سياسات الاتحاد الأوروبي الرافضة لاستقبال المهاجرين، أدت إلى زيادة عمليات التهريب، والابتزاز، ودفع الفدية، لافتة إلى أنه مع تناقص الأعداد المسموح لها بدخول أوروبا، وإعادة آخرين ازداد عدد الموجودين بمراكز المحتجزين في ليبيا التي لا تخضع لإشراف ومتابعة الأمم المتحدة، ولا سيطرة عليها، إلا من جانب المسؤولين في ليبيا وجهات أخرى وصفتها بـ"إجرامية".