ممثل لمفوضية الاتحاد الأفريقي:"دولة بالشرق الأوسط متورطة في تهريب السلاح للقارة السمراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

آثار مدير إدارة السلم و الأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي إدمور كامبودزي، إشكالية عدم توافر الإرادة السياسية من جانب العديد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في مواجهة الدول المتورطة في تهريب السلاح بالقارة السمراء، مما يترتب عليه ارتكاب الأعمال الإرهابية.

جاء ذلك في كلمته بلجنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الإفريقي، برئاسة عبده بكار كون صديقي، وبحضور النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والتى تعقد بمقر مجلس النواب المصري، مؤكدًا أن بعض الدول والحكومات الإفريقية لا تشرع حتي في تسمية الدول المتورطة في تهريب السلاح للقارة، وهو أمر يعطل المواجهة الحاسمة قائلا:" فيه دولة بمنطقة الشرق الأوسط متورطة في تهريب السلاح للقارة السمراء ويوجد العديد من رؤساء الدول والحكومات لا تسعي لتسميتها حتى".

ولفت كامبودزي، إلي أن هذه المواقف تلقي بظلالها على قرارات القمم الإفريقية مما يؤثر بالسلب أيضًا علي منظومة الاتحاد الإفريقي في مواجهة هذه الأعمال، مشيرًا إلى أن المواقف الموحدة تجاه هذه الأوضاع في حاجة إلى تنسيقات من الجميع وهذا لا يتحقق بطبيعة الحال في ظل الرؤي المتعددة، لافتًا إلى أن الأزمة الليبية بها العديد من الأطراف التي لا تتيح الفرصة للاتحاد الإفريقي للتعامل بجدية لإنهاء هذا الصراع، مطالبًا بأن يكون للبرلمان الإفريقي دور واسع في الحشد والتعبئة تجاه هذه الأوضاع خاصة أنه يعبر عن الشعوب ومن ثم دورهم في الحشد تجاه هذه الدول المتورطة في تهريب السلاح.

وقال: "للاسف كل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى إدارة الأمن و السلم بمفوضية الاتحاد الإفريقي، لم يتم التصديق عليها من كل الدول الإفريقية، فنحن هنا نتحدث عن تجارة السلاح فى القارة، والإفريقيين لا يستطيعون اتخاذ قرارات بمفردهم، و البرلمان الإفريقي هو القادر على تدشين حملة لحشد والتعبئة للتأكد من أن المنظومة ستشهد إصلاحًا".

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و أضاف: " اتفق مع جميع النواب على أن إفريقيا لا تحاول إيجاد حلول لصراعاتها، ورغم اعتماد إعلان إسكات البنادق فى 2020، إلا أن الصراعات مازالت تتواصل، و يجب تقييم الأحداث و الوقوف على ما جرى، وإدانة ما لم يتم الوصول الى حلول بشأنه.

و أشار إلى التقرير الخاص بالأمن و السلم يجري رفعه غلى قمة الرؤساء و الحكومات المقرر لها فبراير المقبل، وسيقال وقتها إن الدول الإفريقية لم تستطع الالتزام بتاريخ 2020 لإسكات البنادق.

وطالب رئيس لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية برئاسة عبده بكار كون صديقي، بالفاعلية بين البرلمان الإفريقي ولجانه المختلفة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي ولجانه المتعددة، مؤكدا أن التنسيق ليس بالصورة المطلوبة بين أي جهة تنفيذية وبرلمانية، منتقدًا التقاعس الخاص بمواجهة تهريب السلاح للقارة السمراء، قائلا:" الجميع منا يسافر في المطارات ويرى حجم التأمينات ونتفاجأ بعد ذلك بحجم الأسلحة المهربة والمصنعة في الخارج داخل القارة السمراء، هذا أمر في حاجة للتعامل الحاسم".

من ناحيته انتقد النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب، عدم توافر الجهود المطلوبة على أرض الواقع بالقارة السمراء لمواجهة الإرهاب بمختلف الدولة الإفريقية، مؤكدًا أن العديد من المشكلات تتكرر بالدولة المختلفة، حيث لا ننتهي من مشكلة إلا ونرى تكرارها بدولة أخرى، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي تعقد بشأن الخلافات يتكرر الحديث بها وكأننا في دائرة مفرغة".

​وقال:" ربنا قسم الأرزاق 24 قيراط علي الجميع، وأنا شايف إن العذاب متقسم علي إفريقيا 24 قيراط أيضًا، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية السياسية والتي يترتب عليها أعمال إرهابية تذهب فيها الشعوب كضحايا دائما".