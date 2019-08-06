بعث بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم فيها تعازيه بضحايا عمليات إطلاق النار في إل باسو ودايتون وشيكاغو.
وقال راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، في رسالته التي نشرت على الموقع الرسمي للكنيسة: "تلقيت والألم يعتصر قلبي،
وفي ختام رسالته، إلى الرئيس ترامب، تمنى البطريرك كيريل، الشفاء العاجل لجميع المصابين.
في 4 أغسطس، وقعت ثلاث حالات إطلاق نار في الولايات المتحدة. استهدفت إحداها مركزا تجاريا في إل باسو في تكساس، وأسفر ذلك عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من بطريرك موسكو إلى ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.