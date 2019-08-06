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رسالة من بطريرك موسكو إلى ترامب

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بعث بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم فيها تعازيه بضحايا عمليات إطلاق النار في إل باسو ودايتون وشيكاغو.

 

وقال راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، في رسالته التي نشرت على الموقع الرسمي للكنيسة: "تلقيت والألم يعتصر قلبي،

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الأنباء عن مقتل وإصابة المدنيين، نتيجة لإطلاق النار في ثلاث مدن أمريكية. وفي هذه الأيام الصعبة بالنسبة للشعب الأمريكي، أتقدم بالتعازي الحارة إلى جميع من مستهم هذه الحوادث المؤلمة وجلبت لهم الحزن. وآمل في أن تبذل كل الجهود اللازمة لمنع تكرار هذه المآسي في المستقبل".

وفي ختام رسالته، إلى الرئيس ترامب، تمنى البطريرك كيريل، الشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

في 4 أغسطس، وقعت ثلاث حالات إطلاق نار في الولايات المتحدة. استهدفت إحداها مركزا تجاريا في إل باسو في تكساس، وأسفر ذلك عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.

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