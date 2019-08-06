ترامب: الاقتصاد الأمريكي قوي للغاية

دحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 6 أغسطس، المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد مع الصين، قائلا إن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية.
يأتي ذلك بعد يوم من تصعيد إدارة ترامب للتوترات عبر تصنيف بكين على أنها دولة تتلاعب بالعملة.
الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق على الولايات المتحدة بفضل الأمان والاستثمار وأسعار الفائدة! نحن في موقف قوي للغاية. الشركات أيضا تأتي إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة. جميل أن نرى هذا
وقال ترامب على تويتر: كميات هائلة من المال من
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