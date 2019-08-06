القبض على وزير الدفاع الجزائري الأسبق بتهمة التآمر ضد الجيش

أعلنت الجزائر صدور أمر توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار ونجله وشخص آخر.
قال تلفزيون "النهار" الجزائري، إن المحكمة العسكرية أصدرت القرارضد خالد نزار وابنه لطفي نزار، والمدعو فريد بن حمدين، وهو صاحب شركة صيدلة ومتهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني مع خالد نزار ونجله.
أثبتت التحقيقات، التي قامت بها مصلحة القضاء العسكري، أن المتهمين الثلاثة تورطوا في التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.
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