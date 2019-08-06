المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني: "طالبان " ليسوا سوى"أفغان زائفين"

وصف أمر الله صالح أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس على لائحة الرئيس الأفغاني ، أشرف غني، تهديد حركة "طالبان " بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال شهر سبتمبر المقبل ، بأنه ليس نبأً جديدًا ولكنه سرد يفتقر إلى

"الذوق" - حسب تعبيره.



وأضاف صالح، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم /الثلاثاء / أن تهديدات "طالبان " تم تدعيمها لقمع الدولة وجلب نظام من "القرون الوسطى

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" باسم الدين.. واصفًا إياهم ب"الأفغان الزائفين".



وكانت "طالبان " قد هددت في وقت سابق اليوم ، بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأفغانية .. ووصفتها بأنها "عملية صورية".



وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم ، إنها ستبذل قصارى جهدها لعرقلة إجراء الانتخابات، داعية المواطنين الأفغان إلى مقاطعتها وعدم المشاركة في أي حشود انتخابية.