وصف أمر الله صالح أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس على لائحة الرئيس الأفغاني ، أشرف غني، تهديد حركة "طالبان " بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال شهر سبتمبر المقبل ، بأنه ليس نبأً جديدًا ولكنه سرد يفتقر إلى"الذوق" - حسب تعبيره.
وأضاف صالح، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم /الثلاثاء / أن تهديدات "طالبان " تم تدعيمها لقمع الدولة وجلب نظام من "القرون الوسطى
وكانت "طالبان " قد هددت في وقت سابق اليوم ، بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأفغانية .. ووصفتها بأنها "عملية صورية".
وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم ، إنها ستبذل قصارى جهدها لعرقلة إجراء الانتخابات، داعية المواطنين الأفغان إلى مقاطعتها وعدم المشاركة في أي حشود انتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني: "طالبان " ليسوا سوى"أفغان زائفين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.