إسرائيل توافق على بناء 2300 وحدة استيطانية

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خطط لبناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حركة "السلام الآن" المناهضة للاحتلال، في بيانها، إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها، خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدة سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة".

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