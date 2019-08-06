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وزير الإعلام اليمني يطالب برفع السرية عن نتائج تحقيقات أممية

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة أسوشيتد برس من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة وكشفت حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة.

ونقلت وكالة الأنباء (واس) عن وزير الإعلام اليمني تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ‏المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد، والتقرير الصحفي الذي يكشف عن مصير المليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الإغاثة الإنسانية في اليمن منذ العام 2015م، يؤكد ما تحدثنا عنه مراراً من اختراق ‎ميليشيات الحوثي المدعومة من ‎إيران لوكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة ميليشيات وخضوعها للضغوط والابتزاز.


وطالب وزير الإعلام اليمني برفع السرية عن هذه التحقيقات ومراجعة أداء الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية، وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني، مؤكداً أن غض الطرف عن نهب ميليشيات الحوثي لبرامج المساعدات الإنسانية يضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.

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