كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تخطط لبناء 2300 مستوطنة بالضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، هي الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.

وقالت "السلام الآن" في بيانها، إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدة سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة".