كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميانمار: فرض العقوبات وحظر الأسلحة محاولة لإلحاق الأذى بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نددت وزارة خارجية ميانمار اليوم الثلاثاء بتقرير للامم المتحدة حث زعماء العالم على قطع العلاقات مع الشركات المرتبطة بالجيش وفرض حظر على الاسلحة بسبب أزمة الروهينجا قائلة انه يهدف الى الاضرار بالبلاد.

وحثت لجنة من خبراء الأمم المتحدة زعماء العالم يوم الاثنين على فرض عقوبات مالية مستهدفة على الشركات المرتبطة بالجيش، وقالت إن الشركات الأجنبية التي تتعامل معهم يمكن أن تكون متواطئة في الجرائم الدولية.

وفر أكثر من 730.000 من الروهينجا، وهم أعضاء من أقلية إسلامية مضطهدة، من ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلادش المجاورة وسط حملة قمع بقيادة الجيش في أغسطس 2017.

وقالت الأمم المتحدة والدول الغربية إنها تضمنت عمليات قتل جماعية واغتصاب جماعي.

وحدد المحققون ما لا يقل عن 59 شركة أجنبية لها علاقات تجارية مع جيش ميانمار و14 شركة التي باعت الأسلحة والمعدات ذات الصلة لقوات الأمن منذ عام 2016، بما في ذلك الكيانات المملوكة للدولة في إسرائيل والهند وكوريا الشمالية والصين.

وقال التقرير إن أي نشاط تجاري أجنبي يتعلق بالجيش وتكتلاته "يعرض خطرًا كبيرًا للمساهمة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو الارتباط به".

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وقالت وزارة خارجية ميانمار اليوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة قد تجاوزت تفويضها في إنشاء بعثة تقصي الحقائق بشأن ميانمار، التي أصدرت التقرير.

حددت اللوحة نفسها في عام 2018 أن الحملة على روهينغيا نفذت "بقصد الإبادة الجماعية".

وقالت الوزارة في بيان: "حكومة ميانمار ترفض رفضًا قاطعًا أحدث تقرير واستنتاجاته"، ووصفت التقرير بأنه "إجراء يهدف إلى الإضرار بمصالح ميانمار وشعبها".

وأضافت: "إننا نتمسك بشدة بالموقف القائل بأن التعاون يجب أن يكون الأساس لحل القضايا الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان".

وقالت أيضًا: "لا نعتقد أن العقوبات الاقتصادية ستحل التحديات التي يجب التغلب عليها".

