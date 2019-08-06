كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تحبط هجوما بعبوة ناسفة في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن قواتها أحبطت "هجوما تفجيريا دبرته خلية تابعة لحركة "حماس" في القدس".

وذكر متحدث باسم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، أوفير غندلمان في بيان، أن "القوات الإسرائيلية فجرت العبوة الناسفة التي خططت حماس لتفجيرها في القدس، حيث تم اعتقال الخلية بأكملها في الخليل قبل أن يتسنى لها القيام بالهجوم".

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​وأشار إلى "توقيف خلايا أخرى لحماس والكشف عن معمل متفجرات تابع للحركة".

ونشر المتحدث فيديو قال إنه لـ"تفجير العبوة الناسفة التي خططت حماس لتفجيرها في أورشليم. تم اعتقال الخلية بأكملها قبل أن تسنى لها القيام بهذا الهجوم الغادر".