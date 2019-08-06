كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يلتقي نظيره الفلبيني لمناقشة قضية التحكيم لعام 2016 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مساعد الرئيس الفلبيني اليوم الثلاثاء: "أن الرئيس الفلبيني "رودريجو دوترتي" سيلتقي بنظيره الصيني "شي جين بينغ" قريبًا لمناقشة قضية التحكيم لعام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الداخلية لزعيم المقلاع في مواجهة بكين.

ويتمتع "دوترتي" بمعدل موافقة ثابت يبلغ حوالي 80%، ولكن نفس الاستطلاعات تظهر أن الناس في الفلبين لا يثقون في الصين ويريدون من الحكومة أن تكافح البلطجة البحرية المتصورة.

وقال المتحدث الرئاسي سلفادور بانلو: "أن من المرجح أن يجتمع الزعماء في نهاية هذا الشهر لإجراء محادثات قال دوترت إنها فكرته".

وأضاف: "أتذكر أنني قلت من قبل أنه سيكون هناك وقت سأحتج فيه إلى قرار التحكيم هذا." مضيفًا: "هذا هو الوقت، ولهذا السبب أنا ذاهب إلى هناك - هذا ما قاله ".

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.

وتأتي خطوة دوترتي في أعقاب انتقادات حادة خلال السنوات الثلاث الأولى من توليه منصبه لعدم الضغط على الصين للالتزام بفوز تحكيم تاريخي، مفضلة بدلًا من ذلك تحفيز التأييد مع بكين.

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أبطل هذا الحكم في القانون الدولي مطالبة الصين بناءً على ما يسمى "بخط التسعة" بالسيادة التاريخية على معظم مجرى مياه بحر الصين الجنوبي المزدحم.

وتأتي خطط الزيارة في الوقت الذي تتخلى فيه دول مثل فيتنام والفلبين وحليفتها الولايات المتحدة عن أنشطة خفر السواحل الصينية وميليشيا للصيد تضم آلاف الأشخاص في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بكين بسبب "عقود من السلوك السيئ"، في التجارة وفي البحر.

بينما يواصل دوترت الدفاع عن سياسته المتمثلة في عدم المواجهة مع الصين، وتحدث كبار ضباط الأمن الذين يميلون إلى الولايات المتحدة بقوة، مشيرين إلى أن صبرهم على الصين يتلاشى.

وتم تقديم احتجاجين دبلوماسيين، أولهما بشأن ما وصفته الفلبين بأنه "تجمع" مؤخرًا لأكثر من 100 قارب صيد صيني بالقرب من جزيرة صغيرة تحتلها الفلبين.

ويتعلق الآخر بالمرور غير المعلن في يوليو لخمس سفن حربية صينية عبر البحر الإقليمي للفلبين.