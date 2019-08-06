كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يجمد الأصول الفنزويلية في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أصول الحكومة الفنزويلية الموجودة في الولايات المتحدة.

ووفقا لأمر تنفيذى نشر اليوم: "تُحظر جميع الممتلكات والأصول المملوكة لحكومة فنزويلا، والموجودة في الولايات المتحدة... ولا يجوز نقلها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بطريقة أخرى".

Advertisements

وأضاف: "إن الأمر سيشمل كافة الهياكل الحكومية والسياسية في فنزويلا... بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي دي في إس إيه".

وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قال ترامب إن تجميد الأصول ضروريا "في ضوء استمرار اغتصاب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي السلطة، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين الفنزويليين، وتقليص حرية الصحافة، والمحاولات المستمرة لتقويض الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غايدو، والجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطيا".