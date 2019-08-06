كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ضابط وإصابة 4 منتسبين بتفجير استهدف دورية للجيش جنوبي بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ضابط وأصيب 4 جنود عراقيين عراقيين بتفجير استهدف اليوم الثلاثاء دورية للجيش جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع "السومرية" عن مصدر في الشرطة قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، مستهدفة دورية تابعة للواء 55 بالجيش في منطقة الـ"بو عامر" ضمن قضاء الرضوانية".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن التفجير أسفر عن "مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة أربعة منتسبين بجروح مختلفة".