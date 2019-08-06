كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق على انتهاء الأعمال العدائية في موزمبيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل زعماء موزمبيق في مصافحة استمرت عقودا من الزمان اليوم الثلاثاء، ولكن الانتخابات في أكتوبر وأسباب العنف الجديدة تعني أن السلام الدائم أبعد ما يكون عن التأكيد.

وبعد القتال على طرفي حرب أهلية اندلعت بعد الاستقلال عن البرتغال وقتل أكثر من مليون شخص بين عامي 1977، و1992، وقع حزب فريليمو الحاكم وحركة العصابات السابقة رينامو على وقف لإطلاق النار أنهى أسوأ إراقة للدماء.

فقد اندلع العنف بشكل دوري في السنوات التي تلت ذلك، وخاصة حول الانتخابات.

ويقول المحللون أن الاتفاق الجديد، الذي يتضمن نهاية دائمة للأعمال العدائية والتغييرات الدستورية ونزع سلاح مقاتلي رينامو وإعادة إدماجهم في قوات الأمن أو الحياة المدنية، ويوفر أفضل أمل حتى الآن لإيجاد حل دائم للنزاع.

وقال "فيليبي دونوسو" رئيس بعثة لجنة الصليب الأحمر الدولية في موزامبيق: "علينا جميعًا أن نكون متفائلين، لأنه إذا لم يؤمن أحد بالسلام، فلن يكون هناك سلام".

ويأمل كل من الرئيس "فيليب نيوسي" والزعيم "رينامو اوسوفو مومادي"، اللذين سيوقعان على الصفقة، أن يسجلوا نقاط سياسية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المحافظات في 15 أكتوبر.

وقال خبراء ان الاستطلاع قد يعقد أو يخرق الاتفاق، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فيها رينامو، وهو الآن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، التنافس على حكومات المقاطعات، وتلبية مطالب الإدماج السياسي والسيطرة على المناطق التي يسيطرون عليها.

وقال "إدوارد هوبى هامشر" كبير محللي الأبحاث لدى شركة فيريس مابليكروفت للاستشارات في بريطانيا ومقرها بريطانيا، إن الحكومات توفر فرصة لرينامو لإثبات أنه حزب سياسي فاعل ولديه القدرة على الحكم بشكل فعال.

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ومع ذلك، إذا لم تحقق رينامو أهدافها الانتخابية المتمثلة في الفوز بالحكومات وتشعر بالغش من قبل فريليمو، فقد يتم إلغاء الاتفاق بسرعة.

ستكون عملية نزع السلاح بعيدة عن الاكتمال بحلول موعد الانتخابات. حتى الآن تم تسجيل حوالي 50 من بين أكثر من 5000 من مقاتلي رينامو، وهي عملية بدأت الأسبوع الماضي في غورونغوسا، حيث يقع مقر رينامو.

ولكن المحللين قالوا إنه لم يتم تسليم سوى حفنة من الأسلحة ومن المرجح أن يتمسك رينامو بأسلحته الأثقل والأفضل على الأقل إلى ما بعد الانتخابات، ويمكن أن يبيعها إلى مجموعات أخرى.

وعرف الانقسام بين "رينامو وفريليمو" موزمبيق منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما كانت البلاد واجهة في الحرب الباردة.

ولكن في حين أن اتفاق سلام دائم كان منذ فترة طويلة في الإعداد، ويقول المحللون إن التنافس بين الأعداء السابقين لم يعد الصراع الرئيسي الذي يهدد البلاد.

ويؤدي التمرد الإسلامي في الشمال الفقير إلى توسيع الموارد العسكرية للحكومة وزيادة الحاجة إلى اتفاق مع رينامو.

وتقع موزمبيق على ساحل المحيط الهندي بجنوب إفريقيا، وهي واحدة من أقل الدول نموًا في العالم، ولكنها بدأت في الاستفادة من احتياطيات ضخمة من الفحم والغاز الطبيعي مع المستثمرين الأجانب.

ولا يزال سكان منطقة كابو ديلجادو غارقين في الفقر، حتى في الوقت الذي يتجه فيه عدد متزايد من الشركات متعددة الجنسيات لتطوير واحدة من أكبر اكتشافات الغاز في الخارج خلال عقد من الزمن، وتقدر قيمتها بما لا يقل عن 30 مليار دولار.