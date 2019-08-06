كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات اليونانية تبحث عن امرأة بريطانية مفقودة في جزيرة إيكاريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السلطات اليونانية عملية بحث كبيرة في جزيرة إيكاريا في بحر إيجة عن امرأة بريطانية تم الابلاغ عن فقدها بعد أن ذهبت في رحلة صباحية وفشلت في العودة.

اوضحت السلطات اليوم الثلاثاء انه شاركت الشرطة ورجال الإطفاء وخفر السواحل والمتطوعين في البحث عن المرأة البالغة من العمر 35 عامًا، والتي لم تحدد هويتها علنًا. كما شاركت طائرة هليكوبتر أيضا في البحث. وقالت الشرطة أنها كانت تبقي جميع خطوط التحقيق مفتوحة.

