كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: طلبيات المصانع تُظهر ارتفاعًا غير متوقع في يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت طلبيات المصانع الألمانية، وهي مؤشر رئيسي لصحة أكبر اقتصاد في أوروبا، بقوة بشكل غير متوقع في يونيو بفضل الطلب من خارج منطقة اليورو.

قالت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء أن الطلبيات ارتفعت بنسبة 2.5 ٪ مقارنة بالشهر السابق، عندما انخفضت بنسبة 2 ٪. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة متواضعة بنسبة 0.4 ٪. تم تعديل الرقم لشهر مايو أعلى من القراءة الأولية بانخفاض 2.2 ٪.

من المقرر ظهور أرقام النمو الاقتصادي للربع الثاني في 14 أغسطس. ويعتقد أن الاقتصاد الألماني قد حقق أداء ضعيفًا في الفترة من مارس إلى يونيو بعد عودته إلى النمو في الشتاء.

في يونيو، ارتفعت الطلبيات من خارج منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 8.6٪ مقارنة بالشهر السابق. كما انخفضت الطلبات من داخل ألمانيا ومن دول منطقة اليورو الأخرى بشكل طفيف.

