كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 12 شخصا في حريق مستودع روسيا العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون اليوم الثلاثاء إن انفجارات قوية في مستودع عسكري في سيبيريا أسفرت عن إصابة 12 شخصًا وفقد شخص واحد، وأجبرت أكثر من 16500 شخص على مغادرة منازلهم.

اندلع حريق يوم الاثنين في مستودع للذخيرة بالقرب من مدينة أتشينسك في منطقة كراسنويارسك بشرق سيبيريا، مما أدى إلى انفجارات هائلة استمرت لمدة 16 ساعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الانفجارات انتهت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء وبدأت 10 طائرات نقل ثقيلة و8 طائرات هليكوبتر في القاء المياه على المستودع.

كما قالت وزارة الطوارئ انه تم اجلاء 9533 شخصًا من المنطقة على بعد 20 كيلومترًا (12.4 ميلًا) من المستودع وأنه فر حوالي 7000 شخص من تلقاء أنفسهم لأن الانفجارات الضخمة أرسلت أعمدة من الدخان الأسود إلى السماء.

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اوضح المسؤولون اليوم الثلاثاء انه اصيب 12 شخصًا وفقد شخص واحد ويخشى موته.

وقد علقت السلطات حركة النقل الجوي على بعد 30 كيلومترًا (19 ميلًا) من موقع الذخيرة، وأوقفت حركة القطار وسدت الطرق السريعة في جميع أنحاء المنطقة. لكم تم رفع حظر الحركة الجوية اليوم الثلاثاء بعد انتهاء التفجيرات.

لم يعلن المسؤولون على الفور سبب الحريق، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق في الترسانات العسكرية الروسية خلال السنوات القليلة الماضية.

