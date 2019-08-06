كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجفاف يكشف عن معبد مفقود في تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتدفق الآلاف لرؤية معبد بوذي في وسط تايلاند مكشوفًا بعد أن أدى الجفاف إلى ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات قياسية في خزان السدود، حيث غمرته المياه.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّه نظرًا لأن سعة الخزان تصل إلى أقل من 3% من السعة، أصبحت بقايا وات نونج بوا ياي، المعبد الحديث المغمور أثناء بناء السد قبل 20 عامًا، مرئية في وسط الأرض الجافة.

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وكان بعض الرهبان البوذيين من بين مئات الأشخاص الذين ساروا عبر هياكل المعابد المكسورة على الأرض المتشققة المليئة بالأسماك الميتة الأسبوع الماضي لدفع الاحترام إلى تمثال بوذا بدون رأس طوله 4 أمتار ، ويزينه بالورود.

وقال أحد الزائرين، سومتشاي أورنشويانج، مدرس متقاعد يبلغ من العمر 67 عامًا، إنّ المعبد مغطى بالمياه، عادة في موسم الأمطار، لا يُرى أي شيء، وأضاف أنه يأسف لفيضان المعبد لكنه يشعر الآن بالقلق من الأضرار التي سببها الجفاف للأراضي الزراعية.

ويروى السد، الذي تبلغ طاقته 960 مليون متر مكعب، عادة أكثر من 1.3 مليون فدان (526000 هكتار) من الأراضي الزراعية في أربع مقاطعات، ولكن الجفاف قد خفض ذلك إلى 3000 فدان فقط (1214 هكتار) في مقاطعة لوبوري الفردية.