كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام الناتو: أمريكا لن تنسحب من الحلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إنه مقتنع تماما بأن الولايات المتحدة ستبقى ضمن التحالف العسكري، وإنها لم تقم بأي استعدادات لانسحاب محتمل، لأن القيام بذلك يتعين أن تسبقه إشارات.

وأدلى ستولتنبرج بهذه التصريحات خلال مقابلة أثناء زيارته لنيوزيلندا اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن هناك دعما قويا من الحزبين للناتو في الولايات المتحدة، وهناك كلمات يقابلها أفعال حيث تزيد الولايات المتحدة من وجودها العسكري في أوروبا.

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وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق هذا العام أن الرئيس دونالد ترامب قال عدة مرات في عام 2018 إنه يريد الانسحاب من الحلف.

ومع ذلك، يقول ستولتنبرج إن رسالة ترمب المتعلقة بحاجة الدول المتحالفة إلى إنفاق المزيد على الدفاع لها وقعها.