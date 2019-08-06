عاجل.. الـ”كاف” يبرئ لقجع من تهمة الإعتداء على تيسيما و”يكذب” خبر توقيفه لعام

برأت اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”،فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من تهمة الاعتداء على الحكم الإثيوبي، باملاك تيسيما، خلال مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، كأس “الكاف، التي جمعت بين نهضة بركان والزمالك المصري.

وأصدرت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بلاغا رسميا، يضم أبرز القرارات التي أصدرتها، من بينها، الدعوى التي رفعها الاتحاد الإثيوبي للعبة، ضد فوزي لقجع، يطالب من “الكاف” معاقبة رئيس الجامعة المغربية، بتهمة “الاعتداء بالضرب على الحكم تيسيما”.

وأكدت اللجنة، أن الحكم تيسيما، قال بأنه تعرض لاعتداء من طرف فوزي لقجع، غير أن تقرير مندوب اللقاء، غوستافو ندونغ، دون في تقريره، بأن بعض اللاعبين والمسؤولين في النادي البركاني، واجهوا الحكم والمسؤولين عن المباراة، دون تحديد هوياتهم.

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وشددت على أنه ” لا توجد اية أدلة كافية تدين فوزي لقجع، بخصوص تهم الاعتداء على الحكم تيسيما”.

وكانت العديد من الشائعات، قد تسربت مباشرة بعد خروج المنتخب المغربي من نهائيات كأس إفريقيا للأمم الاخيرة في مصر، يرجح أن يكون مصدرها من خصوم فوزي لقجع في “الكاف”، تفيد بأن الاتحاد القاري قرر توقيف لقجع، لمدة عام، وهو الأمر الذي نفاه بشكل تام القرار الرسمي للجنة التأكيد.