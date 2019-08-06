أبرزهم حكيم زياش.. بايرن ميونخ يرغب في ضم نجم مانشستر سيتي و3 لاعبين

دق عدد من أنصار ومحبي نادي بايرن ميونخ الالماني، بطل الدوري الألماني الممتاز، ناقوس الخطر، بسبب الظهور المتواضع للفريق في أول مباراة رسمية له هذا الموسم، في مباراة “السوبر” الألماني، أمام بروسيا دورتموند، وهزيمته بهدفين دون رد، مطالبين بتعزيز الصفوف.

وحسب صحفية “abendzeitung” الألمانية، اليوم الثلاثاء، فإن إدارة النادي تستعد لإبرام العديد من الصفقات من أجل الاستجابة لمطالب الجماهير، وكذا من أجل ملئ الفراغ في مجموعة من المراكز، حتى يتفادى ظهورا متواضعا الموسم المقبل، وفراغا في مركزي كل آريان روبين وفرانك ريبيري، اللذان غادرا الفريق.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن إدارة النادي الألماني، وضعت 4 أسماء للتعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يتقدمهم الدولي الألماني لوروا ساني، لاعب فريق مانشيتر سيتي الإنجليزي.

الدولي المغربي حكمي زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، يعتبر هو الآخر من أبرز الخيارات وأهمهما أمام الفريق “البافاري”، خلال الأسابيع الأخيرة من “الميركاتو” الصيفي الحالي.

كما يستهدف البايرن أيضا، التعاقد مع الثنائي مارك روكا، لاعب فريق إسبانيول برشلونة، وتيمو فيرنير، مهاجم لايبزيغ الألماني.