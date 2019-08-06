بعد إطاحته بوزراء من الحكومة..”الحسيمة منارة المتوسط” يتقدم بـ90 %

بعد ما يقارب سنتين من إسقاطه لرؤس وزراء، أعلنت الحكومة عن تقدم أشغال برنامج الحسيمة “منارة المتوسط”، بنسبة بلغت في بعض المناطق 90 بالمائة.

وفي هذا السياق، قالت وزارة التجهيز والنقل إن هذه المشاريع التي خصصت لها الدولة ميزانية إجمالية تقدر ب 6.5 مليار درهم، منها 714 مليون درهم، وتهم توسيع وتقوية أهم المحاور الطرقية مع إعادة بناء عدد من المنشآت الفنية بالإقليم، ترمي إلى تطوير وتقوية ستة محاور طرقية على طول إجمالي قدره 155 كلم، مع إعادة بناء 12 منشأة فنية.

وتقول الوزارة إن نسبة تقدم الأشغال بالطريق الإقليمية رقم 5207، الرابطة بين مريقة وبني حديفة على طول 19.5 كلم، التي تم تمويلها من قبل المجلس الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة بتكلفة إجمالية تقدر بـ44 مليون درهم، تبلغ حاليا نسبة 90 بالمائة، فيما تبلغ هذه النسبة حاليا 70 بالمائة بالطريق الوطنية رقم 8 على المقطع الرابط بين تركيست وكلا يريس (على طول 32 كلم)، مع بناء 7 منشآت فنية بمبلغ إجمالي 188 مليون درهم من تمويل المجلس الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة.

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وحسب الوزارة، فإن الأشغال بالطريق الإقليمية رقم 5209، الرابطة بين آيت قمرة والحسيمة عبر أزموران على طول 13 كلم، والتي كلفت مبلغا إجماليا قدره 49 مليون درهم من تمويل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عرفت نسبة تقدم حاليا بنسبة 90 بالمائة، فيما تبلغ نسبة سير الأشغال بالطريق الإقليمية رقم 5201، الرابطة بين لخلالفة وتاغازوت على طول 13.4 كلم، بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون درهم من تمويل الوزارة، حاليا 99 بالمائة.

كما عرفت الأشغال على الطريق الإقليمية رقم 4115، الرابطة بين مولاي احمد الشريف والجبهة على طول 15 كلم بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم من تمويل الوزارة، تسجيل نسبة تقدم بلغت حاليا 90 بالمائة، بينما تبلغ هذه النسبة بالطريق الجهوية رقم 509، الرابطة لخلالفة وإساكن على طول 53 كلم، مع بناء 5 منشآت فنية بمبلغ إجمالي قدره 305 مليون درهم من تمويل الوزارة، حاليا 20 بالمائة.